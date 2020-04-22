Дети профессора Хокинга передали его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Семья профессора Стивена Хокинга передала его аппарат ИВЛ кембриджской больнице Royal Papworth, где он сам неоднократно проходил лечение. Всего больница получила шесть больших мешков медицинского оборудования, пишет Daily Telegraph.

Аппарат ИВЛ Хокинг приобрел в 2013 году и пользовался им до самой смерти 14 марта 2018 года, рассказала дочь ученого Люси Хокинг. По ее словам, аппарат был небольшим, он крепился к спинке кресла и под шейными платками его было не видно, так что даже некоторые врачи не подозревали, что отцу постоянно проводилась вентиляция легких. Она также поблагодарила больницу за всю помощь, которая годами оказывалась ее отцу.

Больница Royal Papworth принимает больных с коронавирусной инфекцией. В связи с этим ее реанимационные отделения удвоили свою мощность и она получила дополнительное оборудование и аппараты ИВЛ от Национальной системы здравоохранения, отмечает Cambridge Independent.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились 129 044 человека, умерли 17 337 заболевших.