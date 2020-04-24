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Грузия пригрозила отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Грузии выступает против назначения объявленного в розыск экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Тбилиси отзовет своего посла из Киева, если это произойдет, заявил премьер Грузии Георгий Гахария.

"Неприемлемо, так как этот человек осужден за совершенные преступления в Грузии и в настоящее время находится в розыске", - сказал Гахария.

Он отметил, что назначение Саакашвили, если оно произойдет, не повлияет на долгосрочную перспективу стратегических отношений между Грузией и Украиной. Вместе с тем, реакция со стороны Тбилиси на это решение будет.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.

Между тем, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что пропрезидентская фракц фактически разделилась пополам в вопросе назначения Саакашвили.

Сама она заявила агентству "Интерфакс-Украина", что готова поддержать кандидатуру.

Заместитель председателя фракции отметила, что фактически "монобольшинство" разделилось в этом вопросе пополам. "На данный момент большинства, а это 70% голосов фракции, то такого количества пока нет. В принципе, сейчас фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - добавила депутат.

Грузия Михаил Саакашвили Украина

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