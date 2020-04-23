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Трамп заявил, что США известно об Иране больше, чем самим иранцам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за событиями в Иране, в том числе в связи с недавним запуском военного спутника.

В миреИран сообщил об успешном запуске первого военного спутникаЧитать подробнее

"Мы наблюдаем за Ираном очень внимательно, мы знаем о нем больше, чем они сами", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске Ираном спутника.

"Мы знаем об этом все", - добавил Трамп.

Ранее Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс. "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

США Иран Дональд Трамп КСИР Нур

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