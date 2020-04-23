Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тысячи человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в мире за минувшую среду выросло со 177 200 до 183 336 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец среды насчитывалось 2 627 630 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 65 715 случаев.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 841 556 (46 688 умерли), Испании - 208 389 (21 717), Италии - 187 327 (25 085), Франции - 157 135 (21 340), Германии - 150 648 (5 315), Великобритании - 134 638 (18 151).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксировано в Турции - 98 674 (2 376 умерших), Иране - 85 996 (5 391), материковом Китае - 82 798 (4 632), России 57 999 (513), Бразилии - 46 182 (6 262), Бельгии - 41 889 (6 262), Канаде - 41 650 (2 080), Нидерландах - 35 032 (4 068), Швейцарии - 28 268 (1 509), Португалии - 21 982 (785), Индии - 21 370 (681).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.