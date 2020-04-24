Три региона Италии попросили помощи у России в борьбе с COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Италии получило запросы на помощь в борьбе с коронавирусом от ряда итальянских регионов, заявил в пятницу посол РФ в Риме Сергей Разов.

"Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить наших военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернатора Пьемонта, от губернатора Апулии, губернатора Фриули-Венеция-Джулио", - сказал посол в ходе телемоста, отметив, что речь идет о географическом разбросе по всей Италии.

Комментируя увязку между оказанием РФ помощи Италии со снятием контрмер в отношении России, посол РФ сказал, что это дело самих итальянцев. "Мы ни в коей мере не связывали эти два вопроса, - бескорыстную помощь, солидарность и отмену санкций. Санкции, как известно, не мы вводили, не нам ставить вопрос об их отмене", - отметил Разов.

Как борются российские военные специалисты с коронавирусом в Ломбардии

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщало, что российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) итальянской армии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия).

"Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно провинции Брешиа (Ломбардия)", - уточнили в российском военном ведомстве.

Главный врач пансионата Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni Уго Геларди, процитированный в сообщении, выразил благодарность России за оказываемую помощь.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 70 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 110 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием, сообщили в российском военном ведомстве.

В марте в Италию, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, самолеты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работает сейчас только в Ломбардии.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.