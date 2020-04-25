Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидируют по числу умерших от коронавируса США - 52,7 тыс. человек. Следом идут Италия (26,3 тыс.), Испания (22,9 тыс.), Франция (22,2 тыс.) и Великобритания (20,3 тыс.).

Больше всего случаев заражения также выявлено в США (924,5 тыс.). В Испании подтверждено 223,7 тыс. случаев COVID-19, в Италии - 195,3 тыс., во Франции - 159,9 тыс., в Германии - 155,4 тыс.

По подсчетам университета, во всем мире после заражения коронавирусом выздоровели уже 810,3 тыс. человек. Больше всего выздоровевших в Германии (109,8 тыс.), США (99,3 тыс.), Испании (95,7 тыс.), Китае (78,1 тыс.) и Иране (68,1 тыс.).

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

В России по данным на утро субботы число заболевших коронавирусом превысило 74 тыс., за прошлые сутки было зарегистрировано 5966 случаев инфицирования. Больше всего заболевших выявлено в Москве - 39,5 тыс.