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Десятки тысяч учащихся в Пекине и Шанхае возвращаются в школы после COVID-каникул

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч учащихся в Пекине и Шанхае в понедельник отправляются в школы после перерыва в несколько месяцев из-за коронавируса, сообщают китайские СМИ.

В Шанхае уроки возобновляются для школьников выпускных классов средней и старшей школы. В Пекине на занятия разрешено приходить только старшеклассникам, которые в этом году будут сдавать экзамены для поступления в университеты.

Школы по всему Китаю закрыли еще в январе после вспышки коронавирусной инфекции. С марта в некоторых районах страны начали постепенно открывать учебные заведения.

Ожидается, что школы для учащихся старших классов в городе Ухань, который был эпицентром распространения нового коронавируса, откроются 6 мая.

С декабря 2019 года от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4,6 тыс. человека, зарегистрировано 82,8 тыс. случаев заражения.

Ранее в понедельник стало известно, что в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом, два – у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны ( провинция Хэйлунцзян). Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Ухань оживает после карантина

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Шанхай Пекин Китай коронавирус

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