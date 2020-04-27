Глава украинской партии власти поддержит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Все больше народных депутатов фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам, сообщил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко.

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть ", - отметил он в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Кроме того, по словам Корниенко, который также является главой партии "Слуга народа", в случае, если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

Корниенко уточнил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера. "Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Михаил Саакашвили", - подчеркнул он.

Ранее Саакашвили написал в фейсбуке, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам в кабинете министров Украины.