Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Глава украинской партии власти поддержит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Все больше народных депутатов фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам, сообщил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко.

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть ", - отметил он в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

В миреГрузия пригрозила отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьеромЧитать подробнее

Кроме того, по словам Корниенко, который также является главой партии "Слуга народа", в случае, если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

Корниенко уточнил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера. "Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Михаил Саакашвили", - подчеркнул он.

Ранее Саакашвили написал в фейсбуке, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам в кабинете министров Украины.

Украина Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Экономический кризис

Рост фондового рынка на фоне кризиса озадачил американских инвесторов

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефти к $40 за баррель во втором полугодии 2020 года

Пандемия коронавируса

Китайские чиновники объявили, что коронавируса в Ухане больше нет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');