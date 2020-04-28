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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
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В мире продолжили смягчать ограничения по COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник в ряде стран мира продолжили отменять ограничения на передвижения людей, поскольку там фиксируют замедление темпов прироста зараженных или умерших с коронавиусом.

По состоянию на вторник, по данным сайта Worldometers, который собирает статистику по ситуации с коронавирусом, заражение коронавирусом выявили у 3 083 404 человек в мире. Выздоровели среди них к настоящему моменту свыше 935 тыс. человек, скончались - свыше 212 тыс. человек.

Статистика по странам

Самое большое количество заражений по-прежнему выявлено в США - свыше 1 млн. За Штатами следует пятерка европейских стран, среди которых Испания с более чем 200 тыс. заболевших. Однако, почти половина из них уже выздоровели, скончались свыше 23,8 тыс. зараженных.

Пандемия коронавируса

Накануне, 27 апреля, испанские власти призывали граждан проявлять осторожность во время дозволенных прогулок на улице и соблюдать социальную изоляцию. Испанцам, у которых есть дети, разрешили выходить на прогулку на час один раз в день. За раз на прогулку можно взять до трех детей на одного взрослого. При этом люди должны соблюдать на улице дистанцию в 2 метра.

В Италии, Франции, Германии и Британии выявлено от 150 тыс. до 199 тыс. случаев заражения коронавирусом. Также свыше 100 тыс. выявленных заражений зафиксировано в Турции. Во вторник из Анкары в США вылетел самолет с предметами личной защиты для американских медиков, работающих с пациентами с коронавирусом.

Ослабление "антивирусных" ограничений

Во многих странах мира власти уже начали ослаблять ограничительные меры, введенные ранее, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Так, режим самоизоляции, действующий в Австрии в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в мире, будет функционировать до конца апреля. С мая людям будет разрешено собираться в группы до 10 человек. Тем не менее, австрийцам будут рекомендовать соблюдать правила социальной дистанции в общественных местах.

Австрия также готовится к поэтапному открытию школ, занятия в которых ранее приостановили из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что с 4 мая на занятия пойдут около 100 тысяч старшеклассников, а с 18 мая запланирована следующая "волна" послаблений - в школу пойдут еще 700 тысяч человек. 3 июня будет новый этап - к занятиям приступят ученики профильных и политехнических учебных заведений.

Власти страны также обещали ранее открыть бары и рестораны Австрии с 15 мая, если к тому времени в стране останется низким число случаев заражений коронавирусом. Кроме того, с 15 мая в австрийских церквях могут возобновиться богослужения. Ранее в апреле в Австрии возобновили работу первые магазины и предприятия в сфере услуг.

В Чехии за последние сутки зарегистрировали самый низкий прирост зараженных коронавирусом COVID-19 за последние полтора месяца. За сутки в этой стране выявили 41 случай инфицирования. Всего в Чехии, где проживает 10,7 млн граждан, к настоящему моменту заразились свыше 7,4 тыс. человек, скончались от последствий заражения 223 человека.

В этой стране коронавирус распространился не так интенсивно, как в других европейских государствах. В начале вспышки коронавируса власти Чехии быстро распорядились о закрытии школ и магазинов, рекомендовали носить маски в общественных местах.

Чехия планирует открыть рестораны и кафе к 25 мая. Ранее в этой стране сняли ряд ограничений, действовавших, чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, с понедельника, 27 апреля, в Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м., там также открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек. До сих пор были под запретом группы из более чем двух человек. С понедельника возобновила производство компания Skoda Auto, где работают порядка 34 тыс. человек.

В Австралии и Новой Зеландии открывают пляжи и ослабляют другие ограничения. В австралийском штате Новый Южный Уэльс планируют с пятницы, 1 мая, разрешить взрослым в составе не более двух человек ходить в гости, дети должны будут оставаться дома.

В Новой Зеландии у открытых точек ресторанов быстрого питания, в том числе сети McDonald's, а также у кофеен, предоставляющих напитки на вынос, скопились длинные очереди местных жителей. В частности, утром во вторник очереди желающих купить бургеры и другой фаст-фуд наблюдались в Окленде и Веллингтоне.

Жители Новой Зеландии также активно направились на пляжи города Крайстчерч, которые популярны среди серфингистов. Между тем, в Новой Зеландии по-прежнему закрыты пабы, парикмахерские и многие магазины. Такая мера, как ожидается, будет действовать еще минимум две недели.

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в Египте. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца из-за коронавируса - до конца июля. На прошлой неделе парламент страны принял поправки к закону о ЧС, которые предусматривают право президента страны закрывать школы, приостанавливать деятельность госслужащих, вводить запреты на массовые мероприятия. К настоящему моменту в Египте выявили 4,7 тыс. случаев заражения, около 400 человек скончалось.

В Иране вновь возросло число выявленных заражений за сутки, превысив 1 тыс. человек. Всего к настоящему моменту в этой стране выявили заражение у 92,5 тыс. человек.

Работа над вакциной от коронавируса

По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в мире работают над 120 проектами по разработке вакцины от COVID-19 , около 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований. Западные эксперты считают, что вакцина от коронавируса сможет появиться не раньше конца 2020 года.

Специалисты разных стран также не прекращают работать и над разработкой препаратов от коронавируса, уже унесшего жизни более 200 тыс. человек в мире.

Например, ранее в этих целях в Великобритании стартовало самое масштабное в мире испытание подобных препаратов. В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей стране. В частности, в рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин.

В Польше, где коронавирус диагностировали у 11,9 тыс. человек, фармацевты отметили, что граждане страны стали употреблять больше успокоительных препаратов на основе лекарственных трав во время пандемии.

Хроника коронавируса. Апрель.

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