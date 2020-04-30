В Калабрии вопреки распоряжению Рима открылись кафе и рестораны на открытом воздухе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти южной итальянской области Калабрия с четверга разрешают возобновить работу кафе и ресторанов при условии, что посетителей будут обслуживать на открытом воздухе, сообщают римские СМИ.

Также разрешается открыть продовольственные рынки, работающие на открытом воздухе. Имеют право возобновить работу и продавцы цветов, растений, удобрений. При этом всем заведениям нужно будет обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.

Соответствующий указ подписала губернатор области Йоле Сантелли, представляющая оппозиционную правую партию "Вперед, Италия".

Калабрия на данный момент - единственная итальянская область, настолько ослабившая ограничительные меры. Решение местных властей идет вразрез с рекомендациями властей страны.

Калабрия мало пострадала от распространения коронавируса COVID-19. В этой области зафиксировали около тысячи случаев заражения. В последние дни новых заразившихся крайне мало.