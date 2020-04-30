Житель Нью-Йорка пожаловался на запах из грузовиков, в которых похоронное бюро хранит тела

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Десятки тел обнаружены в грузовиках, которые арендовало похоронное агенство Нью-Йорка, сообщает "Би-би-си".

Сообщается, что прохожий вызвал на место полицию, почувствовав неприятный запах. На место также приехали специальные рефрижераторы.

По данным СМИ, похоронное бюро было вынуждено взять грузовики в аренду и поместить туда около 50 тел, после того как их собственные холодильники вышли из строя. Грузовики были заполнены льдом.

Подчеркивается, что нельзя утверждать, идет ли речь о жертвах коронавируса, однако СМИ напоминают, что штат Нью-Йорк пострадал сильнее всех в США от пандемии. В самом городе Нью-Йорке от COVID-19 умерли 18 тыс. человек.