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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии приблизилось к отметке в 20 тыс. человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии, по состоянию на 6 мая, умерли 112 человек с коронавирусом COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения; число заразившихся приблизилось к отметке в 20 тыс. человек.

Пандемия коронавируса

Там отметили, что скончавшиеся страдали от ряда хронических заболеваний. По состоянию на 5 марта, число умерших пациентов с COVID-19 составляло 107 человек.

В Минздраве также сообщили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 350 5 мая). Прирост за сутки составил 905 человек.

В ведомстве также рассказали, что выздоровели и выписаны 4 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 771 по состоянию на 5 мая).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 045 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.

Белоруссия коронавирус

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