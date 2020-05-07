В сенате не смогли отменить вето Трампа на запрет применения силы против Ирана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Члены сената США не смогли в четверг отменить вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на резолюцию, запрещающую ему применение военной силы против Ирана без согласия конгресса.

Для отмены вето требовалось две трети голосов сенаторов, однако сторонники и противники этой инициативы распределились почти поровну: 49 - за отмену вето и 44 - против.

Ранее на этой неделе Трамп наложил вето на резолюцию и заявил, что конгресс не должен был принимать ее.

"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", - говорится в заявлении Трампа.

По его мнению, авторы резолюции не разобрались в ситуации. В частности, президент заверил, что США и так не применяют силу против Ирана, а ликвидация командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации несколько месяцев назад в Ираке была совершенно законной. В частности, она была разрешена резолюцией о применении военной силы в Ираке от 2002 года.

Зимой 2020 года после устранения Сулеймани в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.

В США президент не может вести войну без одобрения конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.

Резолюция, инициированная сенатором Тимом Кейном потребует от Трампа вывести любые американские войска с мест военных действий против Ирана в течение 30 дней, если президент не получит одобрения Конгресса на военные действия.

"Я настоятельно призываю своих коллег присоединиться ко мне в голосовании, чтобы преодолеть его вето. Если только в Конгрессе не будет тщательно достигнут консенсус о том, что война необходима, мы не должны посылать наши войска в опасное место", - заявил Кейн в среду.