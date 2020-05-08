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В Тбилиси напомнили Киеву о необходимости экстрадиции Саакашвили в Грузию

Грузинский МИД не уверен, что политик будет полезен Украине на новой "туманной" должности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Грузии Давид Залкалиани не уверен, что бывший президент страны Михаил Саакашвили может принести какую-либо пользу Украине на занятой в Киеве "туманной, технической должности".

"Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", - сказал Залкалиани в пятницу в эфире телекомпании "Имеди".

Он подчеркнул, что в практике международного права "правосудие является частью суверенитета государства, а стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга".

Скандальное назначение Саакашвили

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее в пятницу Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили. "Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что у Украины прекрасные отношения с Грузией, а реакция Тбилиси на назначение Саакашвили является ошибочной. Зеленский подчеркнул, что решение по Саакашвили - это вопрос внутренней политики Украины.

Грузия Давид Залкалиани Михаил Саакашвили Украина Владимир Зеленский

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