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В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Медики в Словакии за последние сутки не выявили ни одного случая заражения новым коронавирусом, сообщают в субботу европейские СМИ.

Пандемия коронавируса

Это - первый такой случай в стране с 10 марта.

В общей сложности, в Словакии за все время зафиксировали 1455 случаев заражения, 26 человек скончались.

Ранее на этой неделе в Словакии возобновили работу все магазины, за исключением крупных торговых центров. Открылись и музеи, гостиницы.

Люди, возвращающиеся в страну из-за границы, должны провести 14 дней в специальных карантинных центрах. Школы в Словакии пока все еще закрыты. Выезд граждан за границу запрещен.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Словакия Коронавирус

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