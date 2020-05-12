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Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Турция с июня обяжет всех иностранцев и граждан страны, которые возвращаются из-за границы, сдавать тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

"В первую очередь, правило (касательно тестирования - ИФ) коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - рассказал Эрсой.

Как отметил министр, тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

Ранее о введении экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту Дубая сообщила авиакомпания Emirates. Его результаты, как заявляли представители перевозчика, становятся известны уже через 10 минут.

В начале мая сообщалось, что в турецких отелях этим летом введут ограничения для туристов из-за коронавируса. "В соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19", - писала газета Daily Sabah.

Хроника 09 января – 12 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Турция Мехмет Эрсой Коронавирус Анталья

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