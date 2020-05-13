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За сутки в КНР выявлены семь новых случаев активного заражения COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и восемь бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Шесть больных с активной формой коронавируса выявлены в провинции Цзилинь, один "ввезенный" случай – в Шанхае.

Из восьми бессимптомных случаев семь зафиксированы внутри страны, один "импортирован". 750 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось об одном новом активном случае заболевания и 15 бессимптомных больных.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 926 активных случаев заражения, из них 1 692 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 104 человека, состояние 10 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 532 случая заболевания: в Гонконге – 1 047 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 440 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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