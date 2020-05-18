Меньше всего людей с марта умерли от COVID в Италии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Италии медики зафиксировали за сутки смерть 99 пациентов с короанвирусом COVID-19, сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны.

Это самый низкий показатель в стране с 9 марта, когда пандемия коронавируса набирала силу в Италии.

В отделениях интенсивной терапии итальянских больниц остаются 749 человек – на 13 меньше, чем в воскресенье.

В общей сложности 225 886 человек в Италии заразились коронавирусом. За сутки этот показатель вырос всего на 451.

Власти Италии постепенно отменяют ограничения, введенные, чтобы остановить распространение инфекции.