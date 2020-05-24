Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) в зале суда в Иерусалиме Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет требовать наладить трансляцию в прямом телеэфире слушаний его дела в суде, сообщают израильские СМИ.

"Я прошу, чтобы все показывали в прямом эфире и без цензуры: зрители должны все знать", - сказал он журналистам в воскресенье.

Премьер прибыл в суд в Иерусалиме, где стартует судебное разбирательство в рамках которого его обвиняют в коррупции, финансовых махинациях и в других преступлениях. "Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной", - сказал Нетаньяху.

Суд, как ожидается, займет много времени: адвокаты Нетаньяху уже заявили, что им потребуется несколько месяцев на то, чтобы определиться со стратегией защиты.

Как сообщалось в ноябре 2019 года генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе этого года передал обвинительное заключение в суд.

Сам Нетаньяху отвергает обвинения и называет их политически мотивированными.