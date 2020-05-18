Власти Китая начали подготовку Шанхайской международной выставки в ноябре

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В ноябре в Шанхае пройдет третья Международная ярмарка импортных товаров, объявил замминистра коммерции КНР Ван Биннань. Мероприятие намечено на 5-10 ноября.

Чиновник отметил, что "все подготовительные работы ведутся успешно". По его словам, "масштаб ярмарки будет расширен, заказы на выставочные площади уже превысили уровень прошлого года".



С января власти Китая отменили множество массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. За последние сутки на материковой части страны, по данным Госкомздрава КНР, было выявлено семь новых случаев коронавирусной инфекции и еще 18 бессимптомных. С декабря всего в стране было подтверждено 82 954 случая заражения, умерли 4633 заболевших. В больницах сейчас остаются 82 пациента с COVID-19, состояние восьми оценивается как тяжелое.

Еще три случая за сутки выявили в Гонконге. Всего в городе подтверждено 1 055 случаев заражени, в Макао - 45, на Тайване - 440.