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В МИД заявили, что США используют российские ИВЛ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Поставленные в США российские ИВЛ используются для лечения заболевших, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на лекции в МГИМО.

Он напомнил, что 1 апреля из России в Нью-Йорк прибыл самолёт Ан-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 15 тысяч респираторов, 1 млн масок. Рябков подчеркнул, что американская сторона поблагодарила Москву за этот жест, а позднее сообщила, что все эти средства используются для лечения заболевших.

Замглавы МИД также отметил, что прорабатывается вопрос поставки в Россию аппаратов ИВЛ из США.

"Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается", - сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что США приостановили развертывание ИВЛ "Авента-М", предоставленных Россией, после возгорания аппаратов в больнице Санкт-Петербурга. Тогда заявлялось, что их пока не развернули в больницах, а сохранили в резерве.

МИД США

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