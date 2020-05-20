Трамп заявил, что США отправляют аппараты ИВЛ не ради дипломатии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цель поставок американских аппаратов ИВЛ в другие страны - спасать жизни, а не выполнять дипломатические задачи, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Цель этого - спасать жизни", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос, не ожидает ли он, что такие поставки помогут налаживать отношения со странами.

"Вероятно, это поможет дипломатии, но это - не наша цель", - добавил президент США.

Ранее власти США сообщили, что наладили эффективное производство аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения ряда пациентов с COVID-19, и готовы поставлять их в другие страны, в том числе и в Россию.

7 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией коронавируса, после чего президент США подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, в том числе и аппараты ИВЛ производителя "Авента-М". После двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга американские власти приостановили развертывание российских аппаратов в больницах до выяснения причин возгорания.