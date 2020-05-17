Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 634 068+91 721

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.

"Да, там действительно непростая ситуация. В особенности, от вируса сильно страдает Москва. Около недели назад или может - чуть больше, наш президент провёл телефонный разговор с президентом Путиным. Президент США согласился направить в Россию существенную помощь: речь идёт об оборудовании для тестирования и об аппаратах ИВЛ. Это оборудование - в пути", - сказал он в интервью Washington Examiner.

"Мы рады, что можем помочь им продержать победу над этим вирусом", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что по целому ряду направлений США могут плодотворно сотрудничать с РФ. В частности, госсекретарь вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, успешно сотрудничал с российской стороной в борьбе против терроризма.

В то же время Помпео напомнил, что у США есть и претензии к действиям РФ, в частности, - в Сирии и на востоке Украины.

США коронавирус Россия

Новости

Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии

Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

В Испании зафиксировано самое низкое за 2 месяца суточное число смертей от COVID-19

В Испании зафиксировано самое низкое за 2 месяца суточное число смертей от COVID-19

На орбиту стартовал сверхсекретный беспилотный шаттл Пентагона X-37B

В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19

В Латвии нашли исчезнувший дрон

Нетаньяху представил парламентариям новый кабинет министров

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');