Мигрантов, устроивших бунт в обсерваторе под Бишкеком, отпустят на домашний карантин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Медики решили отправить большую часть граждан, вернувшихся в Киргизию из российского Соль-Илецка, на домашний карантин после того, как они устроили бунт в обсерваторе под Бишкеком, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Минздраве республики.

Вместе с тем, 19 человек останутся под наблюдением медиков, так как они имели близкие контакты с теми, у кого был выявлен коронавирус.

"Всего среди вернувшихся из Соль-Илецка выявлен 101 случай заражения коронавирусом. В обсервации находилось 432 человека. 19 контактных лиц останутся под наблюдением медиков, остальных отпустят на домашний карантин", - сказал собеседник агентства.

Ранее в республиканском штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что вернувшиеся на родину из Соль-Илецка граждане Киргизии устроили в бунт в обсерваторе "Семетей" на территории аэропорта "Манас" и потребовали выпустить их из карантина.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили их, что в случае нарушения правил и неподчинения требованиям, они будут привлечены к ответственности. Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев также призвал граждан, находящихся на карантине в обсерваторах, к порядку и заявил, что домой отпустят только тех, у кого повторные анализы не подтвердят наличие коронавируса.

По данным на 18 мая, в Киргизии зарегистрировано 1 216 случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончались, 827 человек излечились.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения и отменен комендантский час, введенный из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.