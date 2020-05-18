Власти Британии наймут 21 тыс. человек для отслеживания всех контактов больных COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании вскоре получит возможность отслеживать все контакты тех лиц, у которых был подтвержден коронавирус нового типа, сообщают британские СМИ.

По словам министра здравоохранения Мэтта Ханкока, правительство наймет 21 тыс. сотрудников, которые будут специализироваться на поисках подобных контактов.

"Команда будет помогать вручную отслеживать контакты каждого, у кого был положительный результат на коронавирус", - сказал министр.

Между тем, на острове Уайт у побережья Англии начали тестировать специальное мобильное приложение, которое предупреждает пользователей, если они оказывались в контакте с инфицированным человеком. В правительстве страны отметили, что пока приложение функционирует не идеально, а также оно не работает на некоторых смартфонах.

На прошлой неделе в Англии начали действовать первые меры по смягчению ограничительного режима, введенного ранее для борьбы с распространением коронавируса. В офисы возвращаются те местные жители, которые не могут работать из дома. В рамках послаблений со среды, 20 мая, разрешается заниматься спортом на улице без ограничений по времени, а также встречаться с друзьями на открытом воздухе. Работу также разрешили восстановить гольф-клубам и теннисным кортам.

Жители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, за нарушение им грозит штраф в 100 фунтов стерлингов. Как ожидается, следующая фаза послабления ограничений в Англии наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы. Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, а также гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.