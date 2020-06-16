Жителям Германии предложили отслеживать зараженных COVID-19 через приложение

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Институт Роберта Коха при участии компаний Deutsche Telekom и SAP, а также общества Фрауэнгофера и центра Гельмгольца создал приложение для отслеживания зараженных коронавирусом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, с 16 июня приложение можно бесплатно скачать для iOS и Android.

Чиновники считают, что это поможет быстрее распознавать инфекционные цепи и эффективно их прерывать. Также они предупредили, что для защиты от заражения по-прежнему важно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Приложение использует систему Bluetooth и измеряет дистанцию между людьми, а также фиксирует встречи. В случае, если у человека, использующего такое приложение, обнаружен коронавирус, он может добровольно проинформировать всех остальных пользователей системы - тогда его смартфон предоставит остальным пользователем соответствующий код.

Ранее аналогичные приложения выпустили в Китае, Южной Корее и ряде стран Европы, например, во Франции и Италии.

16 июня глава одного из районных советов в Берлине Фалько Лике сообщил, что с субботы целый квартал - 13 домов - в столице закрыли на карантин. Там коронавирус выявили у 54 жильцов из 369 домохозяйств. Источник заражения не установлен. По словам Лике, одна из версий - заражение произошло в церкви после праздника Троицы. При этом в районе проживает много мигрантов. Как сообщили представители районных властей, многие из жильцов не говорят по-немецки и не понимают, что им говорят полицейские и чиновники.