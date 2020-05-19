Белорусских оппозиционеров обвинили в попытке заразить коронавирусом сотрудников ЦИК

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина обвинила группу соратников оппозиционного политика Николая Статкевича в намерении сорвать работу ЦИК и попытках заразить ее сотрудников коронавирусом.

"Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу центральной (избирательной - ИФ) комиссии", - сказала Ермошина на заседании ЦИК во вторник в Минске.

Кроме того, по словам главы ЦИК, в составе группы Статкевича оказалась женщина, у которой был положительный тест на коронавирус. "И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, более того требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, хотелось плюнуть в моей приемной", - сказала Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что после того, как зараженную женщину изолировали и посадили на карантин, она назвала контактом первого уровня человека, который принимал у нее в ЦИК документы, "чтобы вывести из работоспособного состояния весь аппарат". "Вот методы работы этой группы. Это непорядочное и подлое поведение", - подчеркнула Ермошина.

При этом она сравнила работу аппарата ЦИК в период приема документов о регистрации инициативных групп с "работой медицинских работников в чумном бараке".

Ранее ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Николая Статкевича из-за непогашенной судимости. На текущих выборах Статкевич также выдвинул порядка 30 так называемых кандидатов протеста.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.

Белорусская статистика по коронавирусу

По данным на вторник, 19 мая, в республике зарегистрировано 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии. Прирост за последние сутки составил 936 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 (на 18 мая - 171) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 18 мая - 10 130).