Brent подешевела до $34,36 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в пятницу на решении Китая впервые с 1994 года отказаться от установки целевого показателя для годового роста ВВП. Также трейдеров беспокоит очередное обострение отношений США и КНР после заявления Пекина о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

К 14:07 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $1,7 (4,69%) к уровням закрытия предыдущей сессии и торговались у $34,36 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-йорке на $1,93 (5,69%) - до $31,99 за баррель.

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил в пятницу на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, c последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

Тем временем, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Новый законопроект о национальной безопасности Гонконга, который вошёл в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.

Помимо этого, на настроения трейдеров влияет неопределенность относительно снятия карантинных мер в мире на фоне опасений второй волны коронавируса, пишет S&P Global Platts.

"Нефтяные цены будут и дальше чувствительны к любым признакам того, что ослабление карантинных мер может привести ко второй волне COVID-19 и, таким образом, оказать затяжное влияние на спрос", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Тем временем, добыча нефти с конденсатом в России продолжает снижаться в мае, свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс". Среднесуточная добыча в этом месяце была уже почти на 17% меньше того же уровня апреля и составила 1284,1 тыс. тонн нефти и конденсата. В целом, 21 мая уровень добычи был самый низкий с начала мая - 1275,9 тыс. тонн.