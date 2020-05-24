Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 24.05В России 344 481+8 599В мире 5 310 362+99 545

Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его - Трампа - переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.

В тервью тележурналистке Шэрил Атткиссон Full Measure он коснулся темы России, обсуждая своего конкурента по предстоящим выборам демократа Джо Байдена. Трамп напомнил, что будущему президенту придется решать вопросы с Китаем и Россией.

Выборы в США - 2020

"Я худшее, что когда либо случалось с Россией, и Путин это понимает", - заявил американский лидер.

Он также сообщил, что хорошо ладит с российским коллегой, но предположил, что тот не хочет его переизбрания.

"Я могу вам прямо сейчас сказать. Думаю, я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет моей победы. Китай не хочет моей победы!" - убежден Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что никто из его предшественников не претворял в жизнь более жесткую политику в отношении России, чем он. В частности, при Трампе США ввели несколько пакетов санкций против РФ.

США Дональд Трамп Владимир Путин

Новости

США запланировали провести саммит G7 в конце июня и не по видеосвязи

В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

В Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства Зеленского

В Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства Зеленского

Полиция применила слезоточивый газ против участников нового митинга в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против участников нового митинга в Гонконге

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');