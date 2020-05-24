Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его - Трампа - переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.

В тервью тележурналистке Шэрил Атткиссон Full Measure он коснулся темы России, обсуждая своего конкурента по предстоящим выборам демократа Джо Байдена. Трамп напомнил, что будущему президенту придется решать вопросы с Китаем и Россией.

"Я худшее, что когда либо случалось с Россией, и Путин это понимает", - заявил американский лидер.

Он также сообщил, что хорошо ладит с российским коллегой, но предположил, что тот не хочет его переизбрания.

"Я могу вам прямо сейчас сказать. Думаю, я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет моей победы. Китай не хочет моей победы!" - убежден Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что никто из его предшественников не претворял в жизнь более жесткую политику в отношении России, чем он. В частности, при Трампе США ввели несколько пакетов санкций против РФ.