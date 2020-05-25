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Метро возобновило работу в Киеве и Харькове после двухмесячного простоя

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В понедельник, 25 мая, в Киеве и Харькове возобновил работу метрополитен, более двух месяцев не перевозивший пассажиров из-за коронавируса.

В Киеве поезда курсируют по обычному графику. Пассажиры не допускаются на станции без защитных масок. Станции оборудованы разметкой для соблюдения дистанции не менее чем 1,5 м между пассажирами.

Персонал метрополитена обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В Харькове работа метро была восстановлена в 05:30.

В сообщении пресс-службы КП "Харьковский метрополитен" в фейсбуке отмечается, что запрещен доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски.

Метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск) не работал с 17 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в понедельник подчеркнул, что карантинные ограничения в областях Украины будут сниматься исключительно в зависимости от эпидемической ситуации.

Ближе к 22 июня Минздрав Украины планирует рассмотреть, разрешать ли проведение в стране массовых мероприятий. Министр также заявил о невозможности провести концерты, запланированные на середину июня.

Украина коронавирус

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