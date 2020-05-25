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Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несколько крупных мировых фармацевтических компаний еще три года назад не поддержали предложение ЕС о разработке быстродействующих вакцин для патогенов, в частности таких, как коронавирусы, сообщила в понедельник британская газета The Guardian.

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По ее данным, план подразумевал активизацию работ над вакцинами и их одобрение в рамках партнерства "Инициатива по инновационным лекарственным средствам". В совет управляющих "Инициативы по инновационным лекарственным средствам" входят представители Европейской комиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности, в работе которой принимают участие такие крупные мировые фармацевтические компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

В Европейской комиссии реализацию этого плана аргументировали тем, что эти вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек заболевания, однако эта идея не нашла поддержки в фармацевтических компаниях.

По данным The Guardian, сложившаяся в 2017 году ситуация описана в докладе брюссельского исследовательского центра Corporate Observatory Europe - в документе анализируются решения, принятые в рамках "Инициативы по инновационным лекарственным средствам".

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The Guardian отмечает, что из-за неготовности к пандемии коронавируса в адрес фармацевтической промышленности в последнее время звучат обвинения в том, что этой отрасли не удалось вывести борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет, поскольку это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.

Сейчас клинические испытания проходят восемь вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, но ни одна из них не дает гарантий успеха. Наиболее перспективной The Guardian называет вакцину, которую разрабатывают специалисты Оксфордского университета, однако и у нее лишь 50% шансов на то, что ее одобрят для клинического использования.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия коронавирус

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