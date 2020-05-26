Опустевшую Ибицу заполонили комары-переносчики лихорадки Зика

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Опустевшие без туристов бассейны на Ибице привлекли азиатских тигровых комаров - переносчиков тропических лихорадок, сообщает Mirror.

Из-за того, что отели закрыты, а некоторые местные жители оказались отрезаны от своих домов, в общественных и частных бассейнах расплодились азиатские тигровые комары (Aedes albopictus). Эти насекомые переносят вирус Зика, лихорадки Западного Нила и Денге. Их привлекли неочищенные нехлорированные бассейны.

В настоящее время комаров на острове в четыре раза больше обычного. Они опасны еще и потому, что могут кусать через одежду. В связи с этим Департамент по управлению окружающей средой Ибицы попросил граждан как можно скорее ввести в эксплуатацию системы хлорирования и очистки бассейнов, чтобы не допустить еще одной эпидемии, помимо COVID-19.

С начала пандемии коронавируса туризм в Испании остановился, туристические объекты опустели. Сейчас страна постепенно начала снимать карантинные ограничения. В Испании заявили, что ждут иностранных туристов уже в июле, их будут принимать по новым правилам безопасности.

По состоянию на 26 мая, в Испании зарегистрировано 235,4 тыс. случаев коронавируса и 26,8 тыс. смертей. На Ибице подтверждено 2 тыс. случаев коронавируса, 222 человека скончались.