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Куба не будет вводить обязательный карантин для туристов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Куба не будет вводить обязательный карантин для въезжающих в страну туристов, сообщил советник по туризму посольства республики в РФ Хуан-Карлос Эскалона.

"Мы не будем держать людей 15 дней в карантине, это исключено. В первую очередь для зарубежных туристов откроются курорты на острове Кайо-Коко, так как это наиболее безопасные места", - сказал Эскалона во время онлайн-марафона "Вокруг света за 180 минут", организованного во вторник туроператором Coral Travel.

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Он подчеркнул, что на Кубе сейчас в целом безопасно, так как на острове осталось всего 223 больных коронавирусом, из них 218 болеют в легкой форме. Всего было зафиксировано около 1,1 тысячи случаев заражения.

"В каждом отеле будет работать медпункт с необходимым оборудованием. Врачи будут мерить температуру дважды в день, во время завтрака и ужина. Будут также приняты меры, чтобы на вечерних мероприятиях не собиралось очень много людей, это уменьшит вероятность заражения. Я знаю, что российские туристы очень любят анимацию на Кубе. Думаю, что анимация в отелях сохранится, но в другом формате - более камерные мероприятия на небольшое количество людей", - добавил советник.

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В целом, по его словам, Куба почти готова к приему туристов. "Все спрашивают, когда остров откроется для туристов. Пока не могу сказать дату, так как это будет взаимное решение. Все считают, что в первую очередь должны прилететь на Кубу туристы из Канады и России, поскольку до того, как началась пандемия, Россия выходила на второе место на Кубе по числу прибытий туристов после Канады. И все ждут россиян на всех курортах. Я считаю, что осенью туризм уже точно запустится", - подчеркнул Эскалона.

Он рассказал, что за время отсутствия туристов, связанного с пандемией коронавируса, все отели Кубы провели ремонты, а пляжи прошли реконструкцию.

"На Варадеро идет восстановление песка, такая процедура проводится раз в 2-3 года: песок достают из моря в 200-300 м от берега, кладут на берег и пляж восстанавливается. В этом году было очень удобно это делать, так как на пляжах нет туристов", - сообщил Эскалона.

По данным кубинской статистики, остров в 2019 году посетили почти 180 тысяч туристов из России, это на 30% больше, чем годом ранее.

Хуан-Карлос Эскалона Куба Коронавирус

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