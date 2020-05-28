Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокатам финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не смогли остановить рассмотрение дело о ее экстрадиции в США, сообщил телеканал CNN.

Канадский суд решил продолжить работу по этому вопросу. Сейчас суд проверяет действия Мэн Ваньчжоу, за которые США требуют ее экстрадиции, и выясняет, считаются ли они преступлением на территории Канады. По канадским законам, это предварительный шаг, когда рассматривается дело об экстрадиции.

Мэн Ваньчжоу на слушаниях заявила, что меры, предпринятые в ее отношении ю задержание, обыск и допрос – незаконны. Суд принял эти заявления к сведению.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, задержали 1 декабря 2018 в аэропорту Ванкувера по запросу США. Позже ее отпустили под залог.

В США ее обвиняют в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Обвинение утверждает, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Сейчас Мэн Ваньчжоу живет в одном из своих домов в Ванкувере. Она отрицает любые обвинения, а ее адвокаты утверждают, что дело в отношении финдиректора китайской компании политически мотивировано.

Мэн Ваньчжоу задержали в день, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили встречу, посвященную торговле.

Прокуратура в Канаде утверждала, что задержание Мэн Ваньчжоу не связано с торговыми разногласиями между Китаем и США. Однако Трамп затем заявил, что он может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключению торгового соглашения с Китаем.

В прошлом году Китай арестовал двух граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спавора по подозрению в подрыве национальной безопасности.