Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокатам финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не смогли остановить рассмотрение дело о ее экстрадиции в США, сообщил телеканал CNN.

Канадский суд решил продолжить работу по этому вопросу. Сейчас суд проверяет действия Мэн Ваньчжоу, за которые США требуют ее экстрадиции, и выясняет, считаются ли они преступлением на территории Канады. По канадским законам, это предварительный шаг, когда рассматривается дело об экстрадиции.

В миреФиндиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции в СШАЧитать подробнее

Мэн Ваньчжоу на слушаниях заявила, что меры, предпринятые в ее отношении ю задержание, обыск и допрос – незаконны. Суд принял эти заявления к сведению.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, задержали 1 декабря 2018 в аэропорту Ванкувера по запросу США. Позже ее отпустили под залог.

В США ее обвиняют в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Обвинение утверждает, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Сейчас Мэн Ваньчжоу живет в одном из своих домов в Ванкувере. Она отрицает любые обвинения, а ее адвокаты утверждают, что дело в отношении финдиректора китайской компании политически мотивировано.

Мэн Ваньчжоу задержали в день, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили встречу, посвященную торговле.

Прокуратура в Канаде утверждала, что задержание Мэн Ваньчжоу не связано с торговыми разногласиями между Китаем и США. Однако Трамп затем заявил, что он может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключению торгового соглашения с Китаем.

В прошлом году Китай арестовал двух граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спавора по подозрению в подрыве национальной безопасности.

Мэн Ваньчжоу Канада Huawei

Новости по теме

Новости

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

Германия продлила ограничения на контакты в общественном пространстве

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за COVID-ограничений

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');