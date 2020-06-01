В Китае за сутки выявлено 16 случаев активного заражения коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев активного протекания коронавирусной инфекции COVID-19, выявлено также 16 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа: 11 в провинции Сычуань, два в Гуандуне и три - в автономном районе Внутренняя Монголия. Из бессимптомных носители коронавируса "импортированы" 13, три выявлены внутри страны.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы два случая активного заражения и три бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 017 активных случаев заражения, из них 1 756 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено два новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 571 случай заболевания: в Гонконге - 1 084 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 442 (семь случаев смерти).