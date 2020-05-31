Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Стартовал первый за девять лет американский корабль с астронавтами. В воскресенье он должен состыковаться с МКС. Первая ступень его ракеты-носителя приземлилась и готова для нового использования.

– Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса. Его несколько лет исследовали в Японии и открыли эффективность против разных вирусов. Особенно хорошо он работает против тяжелых форм гриппа.

– Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей. Алексей Шапошников сказал, что продал ценные бумаги. Его доходы оказались почти в 80 раз больше прошлогодних.

– Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7. Он предложил формат G11 с участием Южной Кореи, Австралии и Индии. Россию исключили из организации шесть лет назад.