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Финляндия и Норвегия открыли бары для посетителей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Финляндии и Норвегии с 1 июня при соблюдении ряда ограничений разрешили возобновить работу баров, сообщают в понедельник западные СМИ.

Так, в Финляндии существует 10 тысяч баров и ресторанов, куда с 4 апреля из-за пандемии коронавируса запретили пускать посетителей, теперь же они вновь могут принимать гостей. Однако до конца октября эти заведения могут обслуживать лишь половину от обычного числа посетителей.

Пандемия коронавируса

В то же время на открытых террасах и во двориках ограничений на прием посетителей нет: пришедшим лишь рекомендуется сохранять дистанцию.

Также власти, исходя из гигиенических соображений, пока не разрешили возобновить работу закусочных с самообслуживанием.

В свою очередь в Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в 1 м, за исключением людей, постоянно живущих вместе. Самообслуживание не допускается, а столы и стулья должны регулярно дезинфицироваться.

СМИ напоминают, что в Финляндии ранее было зафиксировано 6 776 случаев коронавируса и 314 летальных исходов среди заболевших, а в Норвегии соответственно - 8 411 и 236.

Финляндия Норвегия

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