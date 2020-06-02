Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:03Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 266 192+99 246

Что случилось этой ночью: вторник: 2 июня

Экспертиза признала смерть Флойда убийством, Киев задумался о пересмотре Будапештского меморандума, Рогозин поздравил Байконур с 65-летием

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков. Комендантский час начнет действовать в 19:00 по местному времени в понедельник и будет соблюдаться два дня.

- Знаменитости США возмутились смертью Джорджа Флойда и потребовали разбирательства. В соцсетях выступили Бейонсе, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Карди Би, Леди Гага и др.

- Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством. В отчете округа говорится, что Флойд испытал "остановку сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.

- В Киеве предложили Западу пересмотреть Будапештский меморандум. Его можно использовать как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины. "Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы", - заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

- Рогозин заявил о возможном подписании соглашения о модернизации "Гагаринского старта". Планы анонсированы в видеообращении по случаю 65-летию Байконура. По его словам, будущее космодрома и города также связано с проектом "Байтерек", с которого будут запускаться ракеты "Союз-5".

Новости
Волна беспорядков в США

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Волна беспорядков в США

Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством

Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством
Волна беспорядков в США

Тысячи военных и полицейских задействуют для прекращения беспорядков в Вашингтоне

В Киеве предложили Западу пересмотреть Будапештский меморандум

Волна беспорядков в США

Знаменитости США возмутились смертью Джорджа Флойда и потребовали разбирательства

В Греции возобновили работу отели и бассейны

В Греции возобновили работу отели и бассейны
Волна беспорядков в США

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что коронавирус не стал менее патогенным

В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');