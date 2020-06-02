Что случилось этой ночью: вторник: 2 июня

Экспертиза признала смерть Флойда убийством, Киев задумался о пересмотре Будапештского меморандума, Рогозин поздравил Байконур с 65-летием

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков. Комендантский час начнет действовать в 19:00 по местному времени в понедельник и будет соблюдаться два дня.

- Знаменитости США возмутились смертью Джорджа Флойда и потребовали разбирательства. В соцсетях выступили Бейонсе, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Карди Би, Леди Гага и др.

- Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством. В отчете округа говорится, что Флойд испытал "остановку сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.

- В Киеве предложили Западу пересмотреть Будапештский меморандум. Его можно использовать как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины. "Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы", - заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

- Рогозин заявил о возможном подписании соглашения о модернизации "Гагаринского старта". Планы анонсированы в видеообращении по случаю 65-летию Байконура. По его словам, будущее космодрома и города также связано с проектом "Байтерек", с которого будут запускаться ракеты "Союз-5".