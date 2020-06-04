СМИ сообщили о планах Китая отправить почетный караул на парад Победы в Москве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китай, вероятно, направит своих военных для участия в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао".

"Соответствующие специалисты сказали "Хуаньцю шибао", что Китай с большой степенью вероятности оправит подразделение почетного караула Народно-освободительной армии Китая для участия в параде", - говорится в статье.

Издание отмечает, что 1 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге поддержал проведение совместных с РФ мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Газета считает, что это заявление дипломата можно расценивать как "позитивный сигнал того, что Китай отправит военных для участия в военном параде на Красной площади".

Парад, который должен был пройти в День Победы 9 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса, назначен на 24 июня. Пезидент РФ Владимир Путин объявил этот день нерабочим.