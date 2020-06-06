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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:22Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трамп распорядился сократить количество войск в Германии. Американский контингент сократится более чем на треть. Трамп уже обвинял европейские страны в нежелании спонсировать НАТО.

– Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в Иркутской области. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. В доме жила неблагополучная семья, которая существовала на госвыплаты для детей.

– Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству РФ. Вице-премьер Чернышенко будет курировать работу агентства. Ведомству поручили развивать внутрироссийский туризм на фоне закрытия границ из-за пандемии.

– Пентагон вернет все регулярные войска, направленные в Вашингтон. Солдат собирались отправить на усмирение беспорядков. Сейчас власти справляются силами Национальной гвардии.

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