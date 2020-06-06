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Шеф полиции Вашингтона призвал готовиться к новым массовым демонстрациям

Шеф полиции Вашингтона призвал готовиться к новым массовым демонстрациям
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава полиции Вашингтона Питер Ньюшем предупредил, что в эти выходные в столице США стоит ожидать масштабных демонстраций - продолжения протестов и волнений, охвативших страну после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, сообщает телеканал NBC.

Он констатировал, что полученные из открытых источников сведения говорят о том, что события в эту субботу могут стать одними из самых крупных, когда-либо происходивших в городе.

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В то же время он уточнил, что полиция готовится к наплыву большого числа "мирных демонстрантов", которые будут использовать свое конституционное право на свободу слова.

Как отмечает NBC, и правоохранительные органы, и демонстранты по всей стране готовятся к акциям в эти выходные, при этом угроза пандемии коронавируса не оказала особого воздействия на активность демонстрантов. Так, накануне в Бруклине (штат Нью-Йорк) полиции пришлось применять силу для разгона демонстрантов.

В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в городе Миннеаполисе вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час.

Волна протестов в США

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