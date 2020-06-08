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В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - После беспорядков, произошедших в воскресенье в Брюсселе по завершении мирно прошедшей многотысячной акции Black lives matter против расизма и полицейского насилия, задержаны 239 человек.

"Городская администрация подаст гражданский иск, будут административные штрафы, и мы всех найдем. Уже произведено 239 задержаний, семь судебных арестов, и мы продолжим эти действия", - пообещал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в интервью телеканалу RTBF.

"Мы найдем зачинщиков и отдадим их под суд", - подчеркнул он.

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Брюссельские власти и МВД подверглись критике со стороны своих политических противников. Во-первых, бургомистра обвиняют в том, что разрешением на акцию Black lives matter, собравшую в воскресенье около 10 тыс. человек, он нарушил запрет федерального правительства на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Во-вторых, недовольные требуют от министра внутренних дел объяснений, почему полиция до последней минуты следовала указаниям о невмешательстве, что привело к разгрому и разграблению многих магазинов, едва успевших открыться после финансовых потерь режима изоляции.

В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, произошли беспорядки после состоявшейся в воскресенье во второй половине дня многотысячной акции у Дворца правосудия. Полицейских и их машины закидывали камнями и бутылками, били витрины и громили магазины. Полиции для усмирения бунта пришлось применить водометы и другие спецсредства.

Бельгия Брюссель

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