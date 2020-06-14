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В Брюсселе задержаны 23 подозреваемых в подготовке очередных погромов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Брюсселе в превентивных целях в воскресенье задержаны 23 человека, подозреваемые в намерении устроить погромы и ограбления магазинов в популярных торговых кварталах города. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Полицейское управление опубликовало в твиттере фотографии изъятого арсенала орудий, подготовленных для погрома и беспорядков.

"Мы решительно настроены в превентивных целях удалить это с улиц. Нет никаких причин прогуливаться с предметами такого рода. Мы сохраняем бдительность на всей территории", - говорится в полицейском микроблоге.

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Задержанные подозреваются в намерении повторить беспорядки предыдущих выходных, когда после мирной манифестации против расизма и полицейского насилия несколько сотен жителей брюссельского квартала Матонге стали бить витрины и грабить магазины, едва успевшие открыться после пандемии коронавируса.

В итоге 15 бутиков были разграблены, в 18 были устроены погромы. Ранения получили 32 полицейских. Погромщики побили 15 полицейских автомашин.

Протесты под лозунгом Black lives matter в мире

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ЛондонРио-де-ЖанейроОсака, ЯпонияЗволле, НидерландыОттава, КанадаРимБерлинБрюссель, БельгияСидней, АвстралияПарижБарселонаМилан, Италия
Лондон
Бельгия Брюссель

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