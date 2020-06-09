В Nature Communications заявили о причастности ПО "Маяк" к утечке рутения в 2017 году

Авторы публикации исключили связь загрязнения с производством оружейного плутония

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Журнал Nature Communications опубликовал материал, в котором говорится, что рутений -106, выброшенный в атмосферу над Челябинской областью осенью 2017 года, не может быть связан с изготовлением оружейного плутония. По утверждению авторов исследования, изотопный состав твердых частиц, которые осели на воздушных фильтрах Венской станции мониторинга, не соответствует изотопной сигнатуре этого процесса.

В то же время работавшие над этим вопросом специалисты - Тимо Хопп из университета Мюнстера и его коллеги - пришли к выводу, что выброс случился во время переработки отработавшего ядерного топлива с реактора российской разработки ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт, они установлены на Кольской и Нововоронежской АЭС). Такой переработкой, в частности, занимается ПО "Маяк". Авторы исследования полагают, что это предприятие стало источником утечки рутения.

Как отмечает сайт N+1, госкорпорация "Росатом" соблюдает частично замкнутый ядерный топливный цикл. Согласно N170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" отработавшее ядерное топливо используют как источник изотопов для медицинских и научных целей, и поэтому его подвергают переработке.

В опубликованной статье говорится, что изотопная сигнатура выброса рутения соответствует молодому отработавшему ядерному топливу (ОЯТ), которое достали из реактора не более 2 лет назад. Оно не очень сильно выгорает под действием распада компонентов. Однако этот признак - низкий уровень выгорания топлива - может указывать и на его использование в производстве оружейного плутония.

В своем исследовании ученые использовали метод ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой). Выяснилось, что соотношение изотопов рутения в частицах, которые поймали фильтры, на десятки процентов отличалось от природного. Изотопный состав частиц указал на ядерные технологии.

Ученые при этом отметили, что соотношение изотопов в частицах выброса отличается от изотопной сигнатуры топлива, используемого при производстве оружейного плутония. Но оно соответствует отработавшему ядерному топливу реакторов ВВЭР-440.

В сентябре-октябре 2017 года европейские станции радиационного мониторинга обнаружили радиоактивное облако, содержащее продукты деления рутения-106 и следы рутения-103. Рутений-106 – техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.

Было сделано атмосферное моделирование, оно указало на появление облака на территории Южного Урала. Поэтому и возникло предположение о причастности к этому происшествию ФГУП "ПО "Маяк".

Между тем само предприятие отвергло свою причастность к загрязнению атмосферы. Утверждалось, что "ПО "Маяк" в 2017 году источники излучения из рутения-106 не производило, и превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано.

Власти РФ заявляли, что никаких превышений концентрации рутения в атмосфере не наблюдается. Однако в ноябре Росгидромет все же сообщил, что повышенная концентрация рутения была зафиксирована в населенных пунктах Челябинской области. Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что зафиксированный выброс в воздухе рутения-106 не превышает предельно допустимых концентраций.

Преподаватель кафедры физики одного из вузов Челябинской области высказывал версию, что выброс радиоактивного рутения-106 мог быть следствием аварийной ситуации с космическим спутником.