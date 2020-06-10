Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмены увольняют людей, которые его поддерживают, и поручил контролирующим органам "прошерстить пузатых буржуев".

"Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" - заявил белорусский лидер на совещании в среду. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он получил жалобы от нескольких человек. "Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить", - сказал он.

"Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно", - отметил президент.

Лукашенко поручил генеральному прокурору, Комитету госконтроля, другим структурам при участии местных органов власти "прошерстить этих пузатых буржуев". "Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют", - заявил он.