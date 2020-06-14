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Туристы в Тунисе должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Туристы, прибывающие в Тунис с момента открытия границ, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщает офис по туризму страны.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня.

"Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого - не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса. Перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья", - говорится в сообщении турофиса.

Кроме того, согласно новым правилам, к перевозке и приему туристов допускаются только организации, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Среди них было 635 тысяч россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции по числу отправившихся в Тунис туристов и первое - по длительности пребывания.

Выезд из России пока ограничен. Страну разрешено покидать для работы, учебы, лечения и помощи родственникам.

Тунис

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