Премьер Туниса объявил о победе над коронавирусом в стране

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тунис победил коронавирус и вышел из кризиса с минимальным ущербом, объявил в эфире телеканала Attesia TV премьер-министр страны Ильяс аль-Фахфах. Он призвал сограждан гордиться этой победой.

Вероятность второй волны COVID-19 в Тунисе он назвал минимальной.

Премьер напомнил, что с 27 июня Тунис откроет границы. В страну будут пускать туристов только с отрицательным результатом теста на коронавирус, сданным не ранее чем за 72 часа до вылета, сообщил офис по туризму. По прилете им будут мерить температуру, а перед посадкой на борт им придется заполнять анкету о состоянии здоровья.

По новым правилам, к перевозке и приему туристов допускаются только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии разрешены только организованным группам в сопровождении гида.

По данным Минздрава Туниса, в стране было выявлено 1096 заразившихся коронавирусом, 49 заболевших умерли. 998 - вылечились.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них - 635 000 россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое - по длительности пребывания.

13 июня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о победе над коронавирусом в стране. С 15 июня Греция открывает границы и начинает принимать туристов.