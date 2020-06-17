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Карантин на Украине будет продлен до конца июля

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин в связи с коронавирусом до 31 июля.

"Сегодня мы продлим адаптивный карантин до 31 июля", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер добавил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Этот вопрос вынесен на заседание кабинета министров.

Как сообщалось, кабмин опубликовал постановление о переходе на адаптивный карантин 21 мая. Документ продлил карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года, с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании по борьбе с COVID-19 выразил обеспокоенность рекордным количество умерших от коронавируса в стране за последние сутки (31 человек).

"Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших - это люди пожилого возраста и (они - ИФ) имели тяжелые сопутствующие заболевания", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Ранее в июне сообщалось, что у супруги Зеленского выявили коронавирус, после чего украинский президент перешел на особый режим работы.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Коронавирус

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