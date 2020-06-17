Немецкой компании разрешили испытания вакцины против коронавируса в ФРГ и Бельгии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Немецкие и бельгийские регуляторы разрешили компании из ФРГ CureVac испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в Германии и Бельгии, сообщает в среду пресс-служба фирмы.

"Акционерное общество CureVac, биофармацевтическое предприятие и пионер в области доклинических и клинических разработок медикаментов, основанных на матричной РНК, сообщила сегодня, что немецкий регулятор, институт Пауля Эрлиха (PEI) и бельгийское Федеральное агентство медицины и продуктов в сфере здравоохранения (FAMHP) одобрили исследования клинической фазы-1 для программы вакцинации для предотвращения инфекции SARS-CoV-2", - сказано в сообщении компании.

Исследования, таким образом, будут проводиться в Тюбингене в Институте тропической медицины, в Университетской клинике Мюнхена, Высшей школы медицины в Ганновере и в Университетской клинике Гента (Бельгия).

Проект CureVac по созданию вакцины стартовал в начале 2020 года. В рамках первой доклинической фазы будет привито 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Между тем в России клинические испытания вакцин от коронавируса начнутся в ближайшее время. Первых добровольцев вакцинируют уже в четверг, 18 июня, сообщил ранее Минздрав РФ.