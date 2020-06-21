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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение. Бабарико не согласен с ним. Адвокат не может разглашать статью, по которой предъявлено обвинение.

– Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге. Человек с ножом напал на прохожих. Предположительно, это выходец из Ливии.

– Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь. Самым дождливым днем месяца осталось 18 июня. Тогда выпал 41 миллиметр осадков и был побит рекорд 1928 года.

– Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC. Победителя определили судьи единогласным решением. Бой прошел в Лас-Вегасе.

– "Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу. Клуб завоевал титул досрочно в 27-туре. Лидером по количеству чемпионств остается киевское "Динамо" с 15 трофеями.

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